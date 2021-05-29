Rasim Ozan Kütahyalı bildiğiniz gibi! Yayınladığı video sosyal medyayı ayağa kaldırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rasim Ozan Kütahyalı bildiğiniz gibi! Yayınladığı video sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Haberler.com - Haberler | Spor

Yaptığı sansasyonel açıklamalarıyla bilinen yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, paylaşımıyla gündeme oturdu. "Ahmet Çakar hastalanmıştır" notuyla bir video yayınlayan Kütahyalı, "Vasiyeti gereği ona pamuğu ben tıkayacağım. Vasiyet etti. Yapacağım bir şey yok. Pamuğu tıkamak zorundayım" ifadelerini kullandı.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın TikTok'ta yaptığı paylaşım tepki çekti. Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'a göndermede bulunan Kütahyalı, "Ona pamuğu ben tıkayacağım. Vasiyet etti. Yapacağım bir şey yok. Pamuğu tıkamak zorundayım" ifadelerini kullandığı videoyla gündeme oturdu.

"PAMUĞU BEN TIKAYACAĞIM"

Rasim Ozan Kütahyalı, "Ahmet Çakar hastalanmıştır" ifadesiyle paylaştığı videoda, "Çok üzgünüz Ahmet hocayı kaybettik. Yarın Şakirin Cami'nde kılınacak namazdan sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedeceğiz. Lütfen sevenler gelsin, bütün hakem camiası gelsin. Vasiyeti gereği ona pamuğu ben tıkayacağım. Vasiyet etti. Yapacağım bir şey yok. Pamuğu tıkamak zorundayım." dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı bildiğiniz gibi! Yayınladığı video sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Mustafa Varank Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Müge Anlı İbrahim Tatlıses Barış Murat Yağcı
Spor Gervinho Cristiano Şenol Güneş Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rasim Ozan Kütahyalı bildiğiniz gibi! Yayınladığı video sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.05.2021 20:58:01. #1.11#

title