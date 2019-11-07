Ramsey gol attı, Ronaldo'dan özür diledi

07.11.2019 11:48 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:48

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 4. hafta maçında Juventus, 90+3. dakikada Costa'nın attığı golle Lokomotiv Moskova'yı 2-1 mağlup etti. İtalyan ekibinin attığı ilk golde Ronaldo ile Ramsey arasında yaşanan olay ise maçın önüne geçti.

Mücadelenin 3. dakikada sol kanattan Cristiano Ronaldo'nun kullandığı serbest vuruşu kaleci Guilherme Marinato elinden kaçırdı. Gol olmaya giden topa çizgi üzerinde Aaron Ramsey dokununca gol Galli yıldıza yazıldı.

RONALDO MİMİKLERİYLE TEPKİ GÖSTERDİ

Juventus kariyerindeki ikinci golüne imza atan Arsenalli eski futbolcu, Ronaldo'nun Juventus adına 35. golüne imza atmasına engel olmuş oldu. Portekizli yıldızın bu hareket sonrasında yüz ifadesinden tepkisi belli oldu.

Ramsey'nin gol sevinci sonrası jest ve mimikleri Portekizli yıldızdan özür dilediği yönünde algılandı.