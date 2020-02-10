Rakibiyle çarpışan Coventry forması giyen Callum O'Hare, alnı yarıldığı halde oyundan çıkmadı
EFL League One'da Coventry City ile Bolton Wanderers arasında oynanan maçta feci bir sakatlık meydana geldi. Bir ikili mücadele sonrasında ev sahibi ekibin formasını giyen O'Hare'in alnı yarıldı ve genç oyuncu bu halde maçı tamamladı. Maçın ardından 21 yaşındaki oyuncunun başına 10 dikiş atıldı.
Coventry'nin 21 yaşındaki genç futbolcusu Callum O'Hare, Bolton futbolcusu Nsiala ile çarpıştı. Mücadelenin 56. dakikasında yaşanan çarpışma sonrası O'Hare kanlar içinde yerde kaldı. Kafasına bandaj sarılan O'Hare, sakatlığına rağmen kalan 34 dakikada sahada kaldı.
"YARIN SAHADAYIM"
Maçtan sonra kafasının son halini paylaşan genç futbolcunun alnına uzanan dev bir yarık olduğu görüldü. Tedavi altına O'Hare'nin başına tam 10 adet dikiş atıldı. O'Hare de sosyal medya hesabından "İyiyim, yarın sahadayım." paylaşımında bulundu.
(Skorer)