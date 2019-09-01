Radamel Falcao: Taraftarla buluşacağım anı sabırsızlıkla bekliyorum

01.09.2019 12:54

Galatasaray uzun süren Radamel Falcao transferini noktaladı. Kolombiyalı golcü ve kulübü Monaco ile görüşmelere başlandığı KAP'a bildirilmişti. Yıldız futbolcu, transferin noktalanmasının ardından Galatasaray ile ilgili ilk açıklamasını yaptı.

"ACAYİP MUTLUYUM"

Falcao, yakın çevresine "Acayip mutluyum. Sonunda iş bitti. Taraftarla buluşacağım anı sabırsızlıkla bekliyorum. İstanbul'a geldiğimde neler yaşanacağını şimdiden çok merak ediyorum" dedi.

YEŞİLKÖY'E İNECEK

Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao bugün özel uçakla saat 16:00'da İstanbul'da olacak. Golcü futbolcuyu taşıyan uçak Yeşilköy'deki genel havacılık terminaline iniş yapacak.

(Fanatik)