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Radamel Falcao semt pazarında!

Galatasaray'da sakatlığı süren Radamel Falcao, İspanya'daki tedavisinin ardından İstanbul'a döndü.

18.11.2019 10:45 | Son Güncelleme: 18.11.2019 10:45
Radamel Falcao semt pazarında!

Galatasaray'da sakatlığı süren Radamel Falcao, İspanya'daki tedavisinin ardından İstanbul'a döndü.


Aşil tendonundaki ağrı nedeniyle İspanya'da tedavi gören Kolombiyalı, salı gününe kadar tedavisine kulübün sağlık merkezinde devam edecek.


Daha sonra yeniden İspanya'ya giderek bir hafta burada kalacak olan Falcao'nun tedavisinin son aşaması kulüpte gerçekleştirilecek.


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Kaynak: Hürriyet

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