Radamel Falcao pas alamadığı için isyan etti
12 maçta 4 gol atabilen Kolombiyalı yıldız oyuncu Radamel Falcao, orta saha oyuncularından pas alamadığı için isyan etti.
Galatasaray'da Radamel Falcao isyan bayrağını çekti. Çaykur Rizespor maçında istediği pasları alamayan yıldız futbolcunun konuyla ilgili yakın çevresine dert yandığı öğrenildi. Teknik kadro ise Rize deplasmanında özellikle savunma arkasına koşu yapacak oyuncu eksikliğinin hissedildiği noktasında birleştikleri ifade edildi.
12 MAÇTA 4 GOL ATTI
Onyekuru ve Sekidika'nın takıma katılmasıyla beraber bu sorunun ortadan kalkacağı görüşünün savunulduğu bildirildi. Falcao bu sezon sarı kırmızılı formayla çıktığı 12 maçta 4 gol kaydetti. Kolombiyalı futbolcunun Galatasaray'la Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
(Skorer)
Haber Videosu: Radamel Falcao pas alamadığı için isyan etti
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Bir gün herkes Fenerbahçeli olacakCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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evladım burası türkiye burada pas yok çalım var bencillik var kavga var sonra gece hayatı var kızlar var magazin var. ne işin var futbolla. . bak diğer yabancılara onlar alıştı gelen tekrar gitmek istemiyor. parayı alıp geziyor futbol bile oynamıyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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rada we falkao, , , , , kırı we falkavo, , , ,Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Pas verildi de atmadı mı. .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ligin gol kralının öve öve bitirilemeyen vedat muric in 7 golü var.. çok mu atmışlarCevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
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OLSUN LA, YATTIĞIN YERDEN GELSİN PARALAR. ŞİKESARAYDA KARA PARA ÇOHTURCevap Yaz 7 21 Yayından Kaldır
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Yarası olanlar gocunmuş9 1 Yayından Kaldır
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komiksin la fenevli ihtiyar. Ağzınızdan şike düşmüyor neden acaba12 2 Yayından Kaldır
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ŞİKEMİ? İYİ OKU İHTİYAR HABER FENER HABERİ DEĞİL!13 2 Yayından Kaldır
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pas olmaza gol olmaz adam doğru söylüyorCevap Yaz 13 2 Yayından Kaldır