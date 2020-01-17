: Radamel Falcao pas alamadığı için isyan etti

17.01.2020 11:08 | Son Güncelleme: 17.01.2020 11:23

Galatasaray'da Radamel Falcao isyan bayrağını çekti. Çaykur Rizespor maçında istediği pasları alamayan yıldız futbolcunun konuyla ilgili yakın çevresine dert yandığı öğrenildi. Teknik kadro ise Rize deplasmanında özellikle savunma arkasına koşu yapacak oyuncu eksikliğinin hissedildiği noktasında birleştikleri ifade edildi.

12 MAÇTA 4 GOL ATTI

Onyekuru ve Sekidika'nın takıma katılmasıyla beraber bu sorunun ortadan kalkacağı görüşünün savunulduğu bildirildi. Falcao bu sezon sarı kırmızılı formayla çıktığı 12 maçta 4 gol kaydetti. Kolombiyalı futbolcunun Galatasaray'la Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

(Skorer)

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