Radamel Falcao'nun maaşı bonuslarla birlikte 7,5 milyon euroyu bulabilir!

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun sözleşme detayları ortaya çıktı. Sarı kırmızılı takımdan 5 milyon euro garanti ücret alacak olan Kolombiyalı golcünün yıllık kazancı bonuslarla birlikte 7,5 milyon euroyu bulabilir.

04.09.2019 14:39

Yaklaşık 2 aydır Radamel Falcao transferiyle yatıp kalkan Galatasaray nihayet mutlu sona ulaşmış, Kolombiyalı yıldıza 3 yıllık kontrat imzalatmıştı. Monaco'dan bonservissiz bir şekilde gelen 33 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılı kulüpten yıllık 5 milyon euro maaş alacağı bildirilirken, tecrübeli oyuncunun sözleşme detaylarındaki bonus maddeleriyle birlikte tahmini kazancı yıllık 7.5 milyon euroya çıkabilir.

SÖZLEŞMEDE BONUS MADDELERİ BİR HAYLİ FAZLA

Akşam'ın haberine göre; "Süper Lig'de ilk 11, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi" organizasyonların için ayrı ayrı bonus maddeleri koyduran Falcao'nun 5 milyon euroluk maaşın haricinde elde edilecek başarılara göre 4 milyon euro da 'bonus' alma ihtimali olduğu öğrenildi.

İşte Radamel Falcao'nun sözleşmesindeki önemli detaylar:

2 milyon peşin, 3 milyon euro 10 taksitle ödenecek. Toplam 5 milyon euro

Falcao sezon başına 5 maçta ilk 11 çıkarsa 500 bin euro, 10 maçta daha ilk 11 çıkarsa 500 bin euro, 14 maçta daha ilk 11 çıkarsa 600 bin euro. Toplamda 29 maça ilk 11 çıkarsa 1.6 milyon euro.

UEFA organizasyonlarında kazanılan her maç için 35 bin euro, ligde kazanılan her maç için 20 bin euro, kupada kazanılan her maç için 8 bin euro.

Galatasaray'ın lig şampiyonluğunda Falcao'ya 200 bin euro, Avrupa Ligi şampiyonluğunda ise 700 bin euro ödenecek. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16'da 200 bin euro, çeyrek finalde 300 bin euro, yarı finalde 400 bin euro, şampiyonlukta 4 milyon euro ödeme yapılacak.

TEK TARAFLI FESHETME HAKKI

Bu maddelerin dışında Galatasaray Kulübü Falcao'nun maaşında 2 aylık bir gecikme yapması halinde, oyuncu otomatikman sözleşmesini feshetme hakkına sahip olacak.

Radamel Falcao'nun maaşı bonuslarla birlikte 7,5 milyon euroyu bulabilir!
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YORUMLAR (79)

  • METIN OKTAY:
    KESKE O ANLASMADAKI MADDELER OLSADA BU DÜNYA CAPINDAKI FUTBOLCUNUN ALDIGI PARALARDA HELAL OLSUN. DÜSNÜN GALATASARAYIN KAZANCINI. TÜRKIYE DEKI KUPALARI ALMISIN, TFF den PARA KAZANMISIN SAMPIYONLAR KUPASINDA HER MACI KAZANMISIN . ITABARA BAK GELECEK PARAYA BAK UEFA dan ISTE KAZANC BU. BUNLAR OLMASA ALACAGI PARA EN FAZLA 5 veya 6. 000, 000
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  • NİRVANA:
    6, 5 mly euro garanti alacak . Gs küme düşse ve şampiyonlar liginde sıfır çekse bile . dikkatli okuyun şartları . Salak olmayın .
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  • ZİYAA:
    La bu kadar para verilir mi takım içinde dengeleri bozar. Diğer oyuncular kıskanır pas vermezler adama.
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  • FENERLİ:
    Bizim medya adamın maaşını konuşmak dan Dünya yı görmüyor. Adam 3 günde Türk Futbolu nu Dünya gündemi yaptı ama anlayan nerede. Falcao nun Türkiye gelmesi bütün kulüplerin yararına dır ama nerede o vizyon bizim ülkemiz de ! Sırf Falcao ile rakip olmak bile rakip oyunculara daha fazla öz güven daha fazla iştah verecektir.
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  • TS:
    FENERLI ne alaka. Almanyaya öyle Süperstarlar gelmiyor ( sadece bu yil Bayern iki tane Aldi Perisic ve Couthino) ondan haric Alman Takimlari böyle paralara süperstar almiyor. Adamlar Dünya Sampiyonu oldu ve Sampiyonlar liginde ve Avrupa liginde hep basarili olurlar. Borclari yoktur. Stadlar hep dolu ikinci ligte bile. Adamlar cogu Transfer periyotta kar yapiyor. Kimse Reklamdan konusmasin. Starlar gelmistir türkiyeye, ama Futbolumuz ilerledimi? Milli Takim? Avrupada önemli basarilar? HAYIR. BORC
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  • TAKİP:
    sende beyin ancak horazla tavuk dövüşüne eriyor falcao futbol oynamakmı ve öz güvenmi senin aklın ançak ne futbolcular gördüm türkiye gelen hemde falcao dan daha kaliteli FENERLİ bırak bu işleri devlet su işleri
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