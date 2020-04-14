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Abdurrahim Albayrak, Radamel Falcao, Galatasaray, Falcao, Spor

Radamel Falcao, koronavirüs salgını nedeniyle maaşında indirime gitmeyi kabul etti

Abdurrahim Albayrak'ın telefonda bizzat görüştüğü Falcao, dünyadaki tüm yıldızların kazançlarını düşürmek zorunda kalacağını kabul ederek, ne gerekiyorsa yapacağını söyledi. Sarı-kırmızılılar, bu kararın tüm takıma örnek olacağı görüşünde.

14.04.2020 11:17 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:24
Radamel Falcao, koronavirüs salgını nedeniyle maaşında indirime gitmeyi kabul etti

Takım kaptanı Selçuk İnan'dan sonra, maaşlarda fedakârlık yapmaya hazır olduğunu bildiren ilk isim Radamel Falcao oldu. Monaco'dan Galatasaray'a gelirken, senelik garanti maaşında 3 milyon euroluk indirime giden ve 5 milyon euroluk sözleşmeyi imzalayan Kolombiyalı yıldız, koronavirüs salgını nedeniyle spor ekonomisinin finansal krize girdiği günlerde de elini cebine atacak.

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, takımdaki en yüksek kazançlı isim olan Falcao'yu bizzat arayarak görüştü ve durumu aktardı.

34 yaşındaki futbolcu, maaşlarda indirim talebine oldukça sıcak yaklaşarak, şunları dile getirdi:

"Yaşananların farkındayım. Kesinlikle olağanın dışında günler yaşıyoruz. Ben burada çok mutluyum. Kariyerime de Galatasaray'da devam etmek istiyorum. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Dünyada herkes bunu yapıyor. Ben de üzerime düşeni yerine getirmek isterim. İsterseniz sürecin neler getireceğini görelim ve bununla ilgili detayları tekrar masaya yatıralım."

YOL HARİTASI ÇİZECEKLER

Aldığı geri dönüşten çok memnun kalan Albayrak, örnek davranışından dolayı Falcao'ya teşekkür etti. Durumu kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim'e de ileten Abdurrahim Albayrak, bu hareketin takımdaki diğer yıldızlara da pozitif etki edeceğine inanıyor. Önümüzdeki günlerde takımdaki diğer futbolcularla da görüşme yapılarak, sonrasında yeni kontratlar ve ödeme planlarıyla ilgili bir yol haritası çizileceği öğrenildi.

(Fanatik)

Radamel Falcao, koronavirüs salgını nedeniyle maaşında indirime gitmeyi kabul etti
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