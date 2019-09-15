Radamel Falcao, ilk maçında Galatasaray'a 2,7 milyon lira kazandırdı!

15.09.2019 12:30

Kasımpaşa maçında ilk kez forma giyen Radamel Falcao, galibiyeti getirdi. Sözleşmesine göre 3 puana karşılık 20 bin Euro kazanacak Falcao, buna karşılık kulübün TFF'den 2.7 milyon TL almasını sağladı. Kolombiyalı golcüyü ilk maçına Luyindama hazırladı. Teknik heyet milli arada idmanlarda Falcao'yu Luyindama ile eşleştirdi ve Falcao, Kongolu stoperle mücadele ederek Kasımpaşa provasını yaptı.

DİAGNE'Yİ SOLLADI

İlk 3 hafta 11'de sahaya çıkan ancak hiç gol atamayan Diagne'nin aksine ağları hemen sarsan Radamel Falcao, takım arkadaşlarına Senegalli oyuncudan çok daha fazla yardımcı oldu. Club Brugge'e kiralanan Diagne'de %45 olan atılan topu karşılama ve isabetli pas verme oranı ilk maçında Falcao'da yüzde 70 oldu.

(Sabah)