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Kolombiya, İspanya, Falcao, Saray, Spor

Radamel Falcao, Galatasaray'ın indirim teklifini kabul etmedi

Kolombiyalı gazeteci Jaime Parada, İspanyol basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Parada, "Falcao, Araplar'dan gelen teklifi kabul etmedi. Ama G.Saray'ın ücrette indirim teklifini de kabul etmiyor. Falcao, G.Saray'dan yıllık 5 milyon euro garanti ücret alıyor. Kolombiyalı golcü bunun 2 milyon eurosunu peşin aldı" dedi.

09.04.2020 23:32 | Son Güncelleme: 09.04.2020 23:33
Radamel Falcao, Galatasaray'ın indirim teklifini kabul etmedi

Koronavirüs nedeniyle maddi çıkmaza giren G.Saray oyuncularının maaşlarında indirime gitmek için görüşmelere başladı. Bu konuda İspanya'dan flaş bir iddia geldi. Kolombiya'da Falcao'nun maçlarını yayınlayan Win Sports'un Genel Yayın Yönetmeni Jaime Parada, AS'a konuştu.

"FALCAO DEVAM EDERSE MAÇLARI YAYINLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Parada, "Anladığım kadarıyla Falcao, G.Saray'da devam edecek. Falcao devam ediyorsa, biz de maçları yayınlamayı sürdüreceğiz. Ancak yayın bedeli konusunda tekrar pazarlık yapmak durumundayız. Falcao'nun durumu ne zaman netleşirse, biz de o zaman yayın bedeli hakkında tekrar konuşacağız" ifadelerini kullandı.

YILLIK 5 MİLYON EURO GARANTİ ÜCRET ALIYOR

Parada, "Eğer G.Saray yönetimi Falcao'nun ücretinde indirim yapmak konusunda ısrarcı olmazsa, kesin olarak G.Saray'da devam eder. Çünkü Araplar'dan gelen teklifi kabul etmedi. Ama G.Saray'ın ücrette indirim teklifini de kabul etmiyor. Falcao, G.Saray'dan yıllık 5 milyon euro garanti ücret alıyor. Kolombiyalı golcü bunun 2 milyon eurosunu peşin aldı. Kalan 3 milyon eurosunu ise 10 taksitle alacak. Sarı-kırmızılı yönetim, 7 taksitini ödedi. Kalan 3 taksiti ise 30 Nisan, 31 Mayıs, 30 Haziran tarihlerinde ödeyecek." dedi.

(Akşam)

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