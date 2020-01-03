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Galatasaray, Falcao'nun önerdiği Murillo için Sampdoria'ya teklifte bulundu

Luyindama'nın sakatlığı sonrası stoper arayışlarına başlayan sarı-kırmızılı takım, Radamel Falcao'nun önerdiği Jeison Murillo için İtalyan ekibi Sampdoria'ya teklifte bulundu.

03.01.2020 16:17 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:37

Devre arasında kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak isteyen 'a transfer önerisi 'dan geldi. İtalyan Tuttomercato sitesinin haberine göre Galatasaray, Radamel Falcao'nun önerisi ile 'da oynayan Jeison Murillo'ya yöneldi.

KİRALAMA ÜCRETİ İÇİN 750 BİN EURO

Sarı kırmızılı ekibin 27 yaşındaki stoper için Sampdoria'ya 750 bin euro kiralama ücreti teklif etti. İtalyan ekibinin de bu teklife sıcak baktığı kaydediliyor. Zaman zaman sağ bek pozisyonunda da oynayabilen Murillo, bu sezon Serie A'da 9 maçta forma giydi.

Kaynak: Hürriyet


Haber Videosu

: Galatasaray, Falcao'nun önerdiği Murillo için Sampdoria'ya teklifte bulundu
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HABER YORUMLARI (2)

  • LEYLİ LEYLİ YAR:
    Takıma çok katkısı oldu da, utanmadan bir de öneri yapmış, daha kötüsü bu adamı dinlemişler. Zavallısın Galatasaray :)
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  • TEVFİK:
    hala aynı serüven macera peşinde koşuyorsunuz devlet büyüklerimiz uyuyor bunlara verilen paranın onda biri ile yüz gencimizi futbolcu yaparız
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