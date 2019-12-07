: Nihayet Falcao! Taraftardan büyük destek

07.12.2019 22:00 | Son Güncelleme: 07.12.2019 23:03

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao formasına Alanyaspor maçında kavuştu. Son olarak 1 Ekim'de oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint Germain maçında forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, aşil tendonundaki sakatlığından dolayı oynayamadı.

TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK

Alanyaspor maçına yedek başlayan Falcao, 78. dakikada Adem Büyük'ün yerine oyuna dahil oldu. Bu sezonki 6. resmi maçına çıkan yıldız futbolcuya sarı-kırmızılı taraftarlar tezahüratlarıyla destek oldu.

BELHANDA'DAN 3. GOL

Maçın 20. dakikasında kazanılan penaltıyı gole çeviren Belhanda golden sonra sevincini taraftarlara giderek yaşadı.

Bu sezon 15 resmi müsabakada görev alan 29 yaşındaki futbolcu, böylece 3. golünü kaydetti. Belhanda daha öncede TFF Süper Kupa'da Akhisarspor ve Süper Lig'de Kayserispor ağlarını sarsmıştı. Yıldız futbolcu bu maçlarda 1114 dakika süre alırken 1 de asist yaptı.

Kaynak: İHA

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