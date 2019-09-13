Radamel Falcao'dan Metin Oktay selamı!

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, maç başında ve gol attıktan sonra Metin Oktay selamı verdi.

13.09.2019 21:33
Radamel Falcao'dan Metin Oktay selamı!

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Radamel Falcao, Kasımpaşa karşılaşmasının başında tüm takımla birlikte Metin Oktay selamı verdi. Yıldız oyuncu ayrıca gol attıktan sonra da Metin Oktay selamı verdi.

METİN OKTAY İLE İLGİLİ VİDEO YAYINLANDI

Sarı kırmızılıların efsane ismi "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, ölümünün 28. yılında kulüp ve taraftarlarca da unutulmadı. Karşılaşma öncesi ekranlardan Metin Oktay ile ilgili bir video yayınlandı.

Radamel Falcao'dan Metin Oktay selamı!
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