Radamel Falcao'dan Metin Oktay selamı!

13.09.2019 21:33

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Radamel Falcao, Kasımpaşa karşılaşmasının başında tüm takımla birlikte Metin Oktay selamı verdi. Yıldız oyuncu ayrıca gol attıktan sonra da Metin Oktay selamı verdi.

METİN OKTAY İLE İLGİLİ VİDEO YAYINLANDI

Sarı kırmızılıların efsane ismi "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, ölümünün 28. yılında kulüp ve taraftarlarca da unutulmadı. Karşılaşma öncesi ekranlardan Metin Oktay ile ilgili bir video yayınlandı.