Vodafone Park'ta Ricardo Quaresma'ya destek ve protesto!

Beşiktaş'tan ayrılarak Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma için Çaykur Rizespor maçı öncesi bazı taraftarlar destek tezahüratında bulunurken, bazı taraftarlar da bu desteği protesto etti.

31.08.2019 22:03
Vodafone Park'ta Ricardo Quaresma'ya destek ve protesto!

Perşembe günü Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya imza atan Ricardo Quaresma'ya Çaykur Rizspor maçı öncesi bazı siyah-beyazlı taraftarlar destek tezahüratında bulunurken, bazı kesim de bu tezahüratları protesto etti.

Kale arkasında bazı taraftarlar maçın başlamasına kısa süre kala Portekizli oyuncunun ismini tempo tuttu. Bu tezahüratın başlamasının hemen ardından diğer tribünlerden tepki geldi.

Vodafone Park'ta Ricardo Quaresma'ya destek ve protesto!
Kaynak: İHA
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YORUMLAR (5)

  • BEŞİKTAŞIM BİTTİ BU SENE:
    beşiktaşlıyım ama hiç umudum yok bu sene en az 5 sene şampiyon olamaz bu takım fiko lütfen bırak git bu arada tv kanalımızıda şifresiz uyduda hiç izlettirmeden kapattın yazıklar olsun bir cacık olmaz bu takından abdullah avcıda 5 maç sonra göderilir
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  • MAHMUT DURMAZ:
    quaresma olsaydı bugun 3 puan alınırdı. lensin oynadıgı futbol ortada. quaresma hangi akıllan gönderilir. bu beşiktaş bu sene ilk 5 e değil ilk 10 a girerse buyuk basarı olur.
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  • ADİLL:
    Taraftar haklı , Fiko kimseyi takmıyor hep yanlış yapıyor. . Kulüp borç batağı içind. . . . . . . . . . . . .
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