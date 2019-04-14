Quaresma, Porto İle Anlaştı

Kara Kartal'a bir sürpriz haber de Ricardo Quaresma'dan... 35 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle ülkesi Portekiz'e gitmişti. Buradan yönetime haber gönderen tecrübeli oyuncu, yeni sezonda Beşiktaş'ta kalmayacağını ifade etti.

Fanatik'te yer alan habere göre; Q7'nin eski takımı Porto ile anlaşmaya vardığı, 1 sezon daha ülkesinde forma giydikten sonra, aktif futbol hayatına nokta koyacağı öğrenildi. Şu sıralarda tedavisi süren Quaresma, ayrılma kararı nedeniyle Acarkent'te oturduğu villanın kira kontratını da yeniletmedi.

EN ÇOK BEŞİKTAŞ'TA OYNADI

Böylece ikinci kez Beşiktaş'a veda etmeye hazırlanan Quaresma, kariyeri boyunca en çok Siyah- Beyazlı formayı giydi. Beşiktaş'la 221 maça çıkan Q7'nin 36 golü, 71 de asisti bulunuyor. Yıldız futbolcu, Beşiktaş'tan sonra en çok Porto forması giydi. 216 maçta 49 gol, 56 asisti bulunan Portekizli yıldız, Sporting Lizbon, Barcelona, Inter ve Chelsea'de de sahneye çıktı.