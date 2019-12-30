Quaresma'nın Santos'a transfer olacağı iddia edildi
Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'nın Santos ile görüştüğü ve eski hocası Jesualdo Fereira'nın bu transferi çok istediği öne sürüldü.
Sezon başında Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma'nın Brezilya Ligi ekiplerinden Santos'a transfer olacağı iddia edildi.
A Bola'nın haberine göre; Santos'un başına geçen Jesualdo Fereira'nın eski öğrencisi Quaresma'nın transferini istediği iddia edildi.
KASIMPAŞA İZİN VERECEK
Haberin devamında Kasımpaşa'nın 36 yaşındaki Quaresma'nın ayrılığına izin vereceği ifade edilirken, Portekizli yıldız ile Santos kulübünün görüşmeye başladığı ileri sürüldü.