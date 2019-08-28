Quaresma, Kasımpaşa ile anlaştı

28.08.2019 13:02

Sezona 3-0'lık Sivasspor yenilgisiyle başlayan Beşiktaş'ta taşlar yerinden oynamıştı. Medel'i Bologna'ya gönderen siyah beyazlı yönetim Quaresma ile de yollarını ayırma kararı almış ve futbolcuya transferi için görüşmeler yapsın diye izin verilmişti.

Quaresma da sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "Başkan tarafından artık takımın bir parçası olmak istenmediğim konusunda bilgilendirildim. Anlayışınız ve desteğiniz için hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

KASIMPAŞA DEVREYE GİRDİ

Fotomaç'ta yer alan habere göre; İstanbul'da kalmak isteyen Quaresma, menajerine bu yönde talimat verdi. Bu gelişme sonrasında Kasımpaşa ile görüşen Portekizli yıldızın menajeri, kulüp ile anlaşmaya vardı. Transferin 48 saat içinde Kasımpaşa tarafından KAP'a resmen bildirilmesi bekleniyor.

ALACAĞI ÜCRET BELLİ DEĞİL

Siyah beyazlı ekipten 2017-18 ve 2018-19 sezonları başına 2,1 milyon euro artı maç başına 4 bin euro alan Portekizli futbolcunun Kasımpaşa'dan alacağı ücret henüz belli değil.

35 yaşındaki Portekizli yıldız geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 34 resmi maça çıkarken, 14 gol atıp 3 asist yapmıştı.