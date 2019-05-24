Quaresma'dan Taraftarın Yorumuna Olay Cevap

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın yarıştan koptuğu sezonda kritik maçlarda gördüğü kırmızı kartla ve takım oyunundaki performansıyla taraftarların eleştirisini toplayan Ricardo Quaresma, Instagram'da bir taraftara hakaret etti.

Portekizli futbolcunun yaptığı paylaşıma kötü sözler söylemeden bir eleştiri getiren taraftara, Quaresma'dan "Söylediklerin tamamen b.ktan" cevabı geldi.

Taraftarın yaptığı eleştiri ise şu şekilde:

"Bu sezon en beğenmediğim performanslar kanat oyuncularından geldi desem abartmış olmam herhalde Quaresma yaşından dolayı olsa gerek adam eksiltemiyor eskisi gibi. Lens ise geçen sezondan beri beklenen performansı veremedi, birçok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı. Uçan, kaçan, süratli, ceza alanına girebilen kanat oyuncuları transfer etmeliyiz."