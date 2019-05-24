Quaresma'dan Taraftarın Yorumuna Olay Cevap
Beşiktaş'ın oyuncusu Quaresma, Instagram'da bir taraftarın yorumuna hakaret içeren cevap verdi. Portekizli yıldız kendisi için yapılan eleştiriye "Söylediklerin tamamen b.ktan" yanıtını verdi.
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın yarıştan koptuğu sezonda kritik maçlarda gördüğü kırmızı kartla ve takım oyunundaki performansıyla taraftarların eleştirisini toplayan Ricardo Quaresma, Instagram'da bir taraftara hakaret etti.
Portekizli futbolcunun yaptığı paylaşıma kötü sözler söylemeden bir eleştiri getiren taraftara, Quaresma'dan "Söylediklerin tamamen b.ktan" cevabı geldi.
Taraftarın yaptığı eleştiri ise şu şekilde:
"Bu sezon en beğenmediğim performanslar kanat oyuncularından geldi desem abartmış olmam herhalde Quaresma yaşından dolayı olsa gerek adam eksiltemiyor eskisi gibi. Lens ise geçen sezondan beri beklenen performansı veremedi, birçok kişiyi hayal kırıklığına uğrattı. Uçan, kaçan, süratli, ceza alanına girebilen kanat oyuncuları transfer etmeliyiz."
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Quaresma Galatasaray’a Transfer Olsa Süper Olur.Cevap Yaz 6 7 Yayından KaldırKILÇIK: Aynen katılıyorum bilader.1 Yayından Kaldır
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BÜYÜK LAF ETMİŞ TAZMİNAT DAVASI AÇILSIN TFF DEN DE 10 MAÇ CEZACevap Yaz 10 4 Yayından Kaldır
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Bumu hakaret . Baskalarinin imlasinda bu iltifat.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Taraftara hakaret etmemiş ki, ''saçmalıyorsun'' demişCevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır