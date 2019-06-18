Quaresma'dan Fikret Orman'a yanıt geldi!
Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, Fikret Orman'ın kendisi için "Parasını verin, gönderin gitsin" açıklaması üzerine konuştu. Tecrübeli futbolcu, yönetime mesaj göndererek "Benimle mutlu değillerse toplantı yapmaları yeterlidir. Şu anda tatildeyim, gelince gerçekleri açıklayacağım. İsteyen, istediğini düşünmekte özgürdür" dedi.
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma sosyal medyadan flaş açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbolcu, yönetime mesaj göndererek "Başkanın verdiği açıklamaya yönelik yorum yapmayacağım. Benimle mutlu değillerse toplantı yapmaları yeterlidir. Şu anda tatildeyim. İstanbul'a gelince gerçekleri vereceğim bir röportajda açıklayacağım. İsteyen istediğini düşünmekte özgürdür" ifadelerini kullandı.
Quaresma'nın alacaklarını alamadığı için kulübe ihtarname çektiği kaydedilmişti. Başkan Fikret Orman'ın da bu duruma çok sinirlendiği ve "Parasını verin, gönderin gitsin" dediği haberlere yansımıştı.
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