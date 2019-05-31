Quaresma'dan çok konuşulacak transfer sözleri: Ben satılık insan değilim
Yaz döneminde Beşiktaş'tan ayrılıp-ayrılmayacağı merak konusu olan Ricardo Quaresma, kendisine sorulan Fenerbahçe ya da Galatasaray'dan teklif alıp almadığı sorusuna sert yanıt verdi.
Yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılıp ayrılmayacağı büyük merak konusu olan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov ile Bakü'de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen yıldız isim, geleceğiyle ilgili olarak "Beşiktaş'la olan mukavelem devam ediyor. Kariyerimi burada bitirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
"BEN SATILIK İNSAN DEĞİLİM"
Fanatik'te yer alan habere göre; Siyah Beyazlılar'daki kontratı 2020 yazında sona erecek olan 36 yaşındaki Q7, futbolda her şeyin mümkün olduğunu ve bir gün Azerbaycan'a transfer olabileceğini söylerken Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif alıp almadığına ilişkin bir soruya ise "Ben satılık insan değilim. Türkiye'de ancak Beşiktaş'ta oynarım." şeklinde yanıt verdi.
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ADAAAMSIINNN KUAAREJJMAAAACevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Ne gam yaş 36 senede 5 maç yangel yat, ne etsin seni GS FB diyecem ama onlarında BJK dan farkı yok, hatta bütün takımlarımız aynı, hersene aynı terane alırken öve öve bitiremedğin dünyaları ödediğini devre arasında nasıl gönderirim planlamaları yapıyorlar ondan sonrada bu ülke takımlarından Avrupada başarı bekleniyor, hepsi fanatik seyircinin cebindeki paranın peşinde,Cevap Yaz Yayından Kaldır
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yürrüü taş arabası fener napsın seni. .Cevap Yaz 1 4 Yayından KaldırPAZARCI: ????????yutulan kuskaneeYayından Kaldır
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Demek teklif almadigi icin kizmiştir bu arkadaş..senin bundan sonraki yerin Arap yarim adasidir yani Emekli futbolcular merkezi...Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır