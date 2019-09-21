Quaresma çok sinirlendi! Kramponunu fırlatıp soyunma odasına gitti
Kasımpaşa'nın yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma, Antalyaspor maçının 16. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Portekizli yıldız, sakatlanmasına sinirlenerek kramponunu fırlatarak oyundan çıktı.
Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, evinde Antalyaspor'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında Kasımpaşa'nın yıldızı Ricardo Quaresma, 16. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Kendini acı içinde yere bırakan Portekizli futbolcu, öfkeden kramponunu çıkardı ve yere vurdu. Quaresma'nın yerin David Pavielka oyuna dahil edildi. Yıldız futbolcuyu Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz teselli etti.