Quaresma, Beşiktaş taraftarını ikiye böldü

Yeni sezonda Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı konuşulan Portekizli yıldız için Twitter'da #GoHomeQuaresma hashtagi açıldı. Konu hakkında 6 bine yakın tweet atılırken, siyah beyazlı taraftarlar bu konuda adeta ikiye bölündü.

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma için siyah beyazlı taraftarlar #GoHomeQuaresma hashtagi başlattı. Kısa sürede trend listesine giren Quaresma'nın gitmesini isteyen kadar kalmasını isteyenlerin de sayısı az değil.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 34 resmi maça çıkan Quaresma, 4 gol atarken, 14 asistlik katkı sağladı. 35 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ile 31 Mayıs 2020 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

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