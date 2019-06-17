Quaresma, Beşiktaş'a ihtar çekti
Portekizli futbolcu Quaresma'nın, Beşiktaş'tan şubat ayından beri maaşını alamadığı ve bu yüzden kulübe ihtar gönderdiği iddia edildi.
Ricardo Quaresma, Şubat ayından beri maaş alamadığı için Beşiktaş'a avukatı aracılığıyla ihtar gönderdi. Portekizli yıldız, yaklaşık 1 milyon euroluk alacağının ödenmesi için kulübe yarına kadar süre verdi.
Akşam'da yer alan habere göre; Kulüp, bu tarihe kadar ödeyemezse 1 hafta daha ek süre tanınacak. 35 yaşındaki oyuncunun kulübü ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Abdullah Avcı, Quaresma'yı takımda istemiyor.
YORUMLAR
Fenerbahçe Kongre Üyesi Mehmet Güler'den Ali Koç'a rica: Bizi Fatih Terim'in hegemonyasından kurtarın
Son Dakika Haberleri