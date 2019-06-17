Quaresma, Beşiktaş'a ihtar çekti

Ricardo Quaresma, Şubat ayından beri maaş alamadığı için Beşiktaş'a avukatı aracılığıyla ihtar gönderdi. Portekizli yıldız, yaklaşık 1 milyon euroluk alacağının ödenmesi için kulübe yarına kadar süre verdi.

Akşam'da yer alan habere göre; Kulüp, bu tarihe kadar ödeyemezse 1 hafta daha ek süre tanınacak. 35 yaşındaki oyuncunun kulübü ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Abdullah Avcı, Quaresma'yı takımda istemiyor.