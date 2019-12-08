: Quaresma 3. kez Beşiktaş'a karşı forma giydi

08.12.2019 21:06 | Son Güncelleme: 08.12.2019 21:30

Kasımpaşa'nın Beşiktaş'ı konuk ettiği mücadelede sahaya kaptan olarak çıkan Ricardo Quaresma, uzun yıllar formasını giydiği Beşiktaş'a karşı kariyerindeki 3. maçında boy göstermiş oldu. Portekizli yıldız, siyah-beyazlı ekibe karşı ilk olarak 2007 yılında Şampiyonlar Ligi'nde rakip olurken, Porto formasıyla Beşiktaş'ın ağlarını 2 mücadelede de sarsan Quaresma, Kasımpaşa formasıyla da Beşiktaş'a karşı takımının en önemli kozu olarak sahaya çıktı.

PORTO FORMASIYLA GOL ATMIŞTI

Beşiktaş'ın 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarında Porto ile karşılaştığı 2 maçta da forma giyen Quaresma, İstanbul'da Porto'nun 1-0 kazandığı maçta golü atan isim olmuştu. Quaresma, Portekiz'de Porto'nun 2-0 kazandığı karşılaşmada da yine fileleri havalandırmayı başarmıştı. Eski takımına karşı 88 dakika sahada kalan Quaresma, mücadelenin sonuna doğru yerini Khalili'ye bıraktı.

Kaynak: İHA

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