PÜİS tarih verdi! Benzine 30 kuruş indirim geliyor - Haberler Ekonomi
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PÜİS tarih verdi! Benzine 30 kuruş indirim geliyor

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre, 11 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 30 kuruş indirim bekleniyor. Fiyat değişikliğinin ardından benzinin litresi İstanbul'da 8.11'den, Ankara ve İzmir'de ise 8.20'den satılacak.

Son dönemde üst üste zam gelen akaryakıtta bu sefer indirim göründü. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 30 kuruş indirim gelecek. Fiyat değişikliğinin 11 Kasım'dan itibaren geçerli olması bekleniyor.

PÜİS'ten yapılan açıklamada, "11.11.2021 Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 30 kuruş civarı fiyat indirimi beklenmektedir. Ancak fiyat değişikliğinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili karar üst makamlarca verilmektedir. 9.11.2021-10.11.2021 tarihleri arasında motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor." denildi.

30 kuruşluk indirimin ardından İstanbul'da 8.41'den satılan benzinin litresi 8.11'e düşecek. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 8,50'den 8,20'ye inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (7)
omer turan:2 sene sonra elektrikli araçlar yollarda. benzin bedava olsa almazsınız.
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normal insan:ayçiçeğine azıcık zam yapılacak; litre fiyatı 5 lira sonra 7 lira sonra 10 lira sonra 15 lira sonra 18 lira ve şimdi sıkı durun kocaman dev indirim geliyor.... litre fiyatı taaaaaaaaaaaaaaaaammmmm 17,90 oldu.10 kuruş dev indirim. bu fiyatlarla oynayıp milletle dalga geçip gülenler size diyorum,son gülen iyi güler.
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tarafsızgörüş:Yahu hala anlamayanlar var akaryakıt yani petrol dünya da borsa gibi yükselip alçalıyor. birçok ülke benzer şekilde. Bu Türkiye ye has bir durum değil.
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