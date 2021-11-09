PÜİS tarih verdi! Benzine 30 kuruş indirim geliyor

Son dönemde üst üste zam gelen akaryakıtta bu sefer indirim göründü. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 30 kuruş indirim gelecek. Fiyat değişikliğinin 11 Kasım'dan itibaren geçerli olması bekleniyor.

MOTORİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

PÜİS'ten yapılan açıklamada, "11.11.2021 Perşembe gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 30 kuruş civarı fiyat indirimi beklenmektedir. Ancak fiyat değişikliğinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili karar üst makamlarca verilmektedir. 9.11.2021-10.11.2021 tarihleri arasında motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor." denildi.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

30 kuruşluk indirimin ardından İstanbul'da 8.41'den satılan benzinin litresi 8.11'e düşecek. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 8,50'den 8,20'ye inecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

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