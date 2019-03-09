PUBG Oyunu İçin 2 Milyon Dolar Ödüllü Turnuva Düzenleniyor

Milyonlarca aktif kullanıcısı bulunan PUBG oyunu, mobil versiyonu için 2 milyon dolar ödül verilecek bir turnuva düzenliyor.

Oyunun geliştiricilerinden Tencent Games'in yaptığı açıklamayla PUBG Mobile Cub Open 2019 turnuvası resmen duyuruldu. PMCO (PUBG Mobile Cub Open) 2019 için iki farklı turnuva düzenleyeceklerini duyuran Tencent, Spring Split ve Fall Split olmak üzere iki mevsim organizasyonu yapacaklarını belirtti.

BAŞARILI OLANLAR DÜNYA FİNALİNE KATILACAK

Bahar sezonu turnuvası için dün başlayan kayıtlar 18 Mart'ta sona erecek. Turnuvanın eleme turu ise 22 Mart - 31 Mart arası Ekip Yarışmasıyla gerçekleşecek. Ekip Yarışması'nda başarılı olan oyuncular kendi bölgesinde Bölgesel Elemeler'e katılma hakkı elde edecek. 10 farklı bölgeden elemeleri geçerek Dünya Finali'ne kalan oyuncular, belirlenen şehirde düzenlenecek olan büyük organizasyona katılacak. Bahar Sezonu Dünya Finali ise Temmuz'da gerçekleşecek. Bu finalin ardından Güz Sezonu kayıtları başlayacak.