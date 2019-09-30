PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel'den Fatih Terim'e büyük övgü: Onunla karşılaşmak rüya gibi
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Paris Saint-Germain'de Teknik Direktör Thomas Tuchel, Fatih Terim'e övgü dolu sözlerde bulundu. Tuchel, "Deneyim açısından Fatih Terim'in çok büyük bir önceliği olduğu gerçek. Fatih Terim ile karşılaşmak rüya gibi." dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Paris Saint-Germain'de Teknik Direktör Thomas Tuchel, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. İlk olarak Uruguaylı yıldız Cavani hakkındaki soruyu yanıtlayan Alman teknik adam, "Cavani'nin şu anda herhangi bir ağrısı yok ama kafası rahat değil. Hareketlerinin hızlanması gerekiyor ve topa vuruşlarında henüz rahat değil. Biraz daha sabretmemiz gerekiyor onun için" dedi.
ICARDİ AÇIKLAMASI
Cavani'nin yanı sıra yeni transfer Icardi'nin de 2 ay top oynamadığına dikkat çeken Tuchel, "Kendisini geçen hafta Bordeaux maçında 10 dakika denedik. Bugünkü antrenmanda yüzde kaç hazır olduğu hakkında fikir elde edilecek. Takıma tekrar dönmesi kolay değil tabii ki. Bugünkü antrenman belli olacak. Mbappe ve Moting'in de antrenmanlardaki durumlarına bakacağız ve karar vereceğiz" diye konuştu.
"FALCAO'YA ÖNLEM ALMAYACAĞIZ"
Falcao'ya önlem alıp almayacağı da sorulan Tuchel, "Sadece Falcao değil, bunun dışında çok fazla tecrübeli ve kaliteli oyuncu var. Falcao'yu biliyoruz. Onun gibi bir 9 numaraya karşı oynamak zordur. Dikkatli olmalıyız ama kendisine özel bir önlem almayacağız. Kendisini tanıyoruz ve oyuncularımız da kendisini oldukça iyi tanıyor" ifadelerini kullandı.
TERİM'E BÜYÜK ÖVGÜ
Tuchel, "Deneyim açısından Fatih Terim'in çok büyük bir önceliği olduğu gerçek. Fatih Terim ile karşılaşmak rüya gibi. Böyle teknik direktörlerle ve sahip oldukları deneyim sahipleriyle rakip olmak büyük bir onur." diyerek sözlerini noktaladı.