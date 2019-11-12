PSG'nin sahibi Nasser Al-Khelaifi Leeds United'ı satın alacak

12.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:51

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Paris Saint Germain'in sahibi Nasser Al-Khelaifi'den sürpriz hamle... PSG'yi satın aldıktan sonra yaptığı transferlerle dikkat çeken Nasser Al-Khelaifi, İngiltere'ye yatırım yapmaya hazırlanıyor.

45 yaşındaki işadamı, PSG'nin ardından İngiltere'den de bir takım satın alıp futbol dünyasını iyice etkisi altına almak istiyor. Katarlı başkanın almak istediği takım ise İngiltere Championship'te yer alıyor.

BAŞKANI FRANSA'YA DAVET ETTİ

Nasser Al-Khelaifi'nin Leeds United'ı almak istediği belirtildi. İngiliz basınının haberine göre Khelaifi, PSG - Club Brugge maçında Leeds United sahibi Andrea Radrizzani'yi davet etti.

Milyarder başkan, Andrea Radrizzani'ye Leeds United'ı satın almak istediğini belirtti. Teknik direktörlüğünü Marcelo Bielsa'nın yaptığı Leeds United, Premier Lig'e çıkma mücadelesi veriyor.

Nasser Al-Khelaifi'nin toplam servetinin 5 milyar eurodan fazla olduğu tahmin ediliyor. PSG'yi 2011'de satın alan Nasser Al-Khelaifi, takıma Di Maria, Thiago Silva, Cavani, Mbappe ve Neymar gibi yıldız isimleri transfer etmişti.