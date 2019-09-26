Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi PSG, sahasında Reims'e 2-0 yenildi
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Paris Saint-Germain, Fransa Birinci Ligi'nin 7. haftasında evinde ağırladığı Reims'e 2-0 mağlup oldu ve sahasındaki 22 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Ligue 1'in 7. haftası, lider PSG'nin Reims'i evinde ağırladığı mücadeleyle sona erdi. Konuk ekip Reims, 29. dakikada Hassane Kamara ve 90+4. dakikada Boulaye Dia'nın kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Son olarak iç sahada 12 Mayıs 2018'de Rennes'e 2-0 yenilen PSG, ligde 22 maç sonra evinde kaybetti.
CİM-BOM 1 EKİM'DE PSG'Yİ KONUK EDECEK
PSG, aldığı mağlubiyete rağmen 15 puanla zirvedeki yerini korudu. Reims ise puanını 11'e çıkararak 8. sıraya yükseldi. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 1 Ekim Salı günü sahasında PSG'yi ağırlayacak.