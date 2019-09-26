Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi PSG, sahasında Reims'e 2-0 yenildi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Paris Saint-Germain, Fransa Birinci Ligi'nin 7. haftasında evinde ağırladığı Reims'e 2-0 mağlup oldu ve sahasındaki 22 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

26.09.2019 00:04
Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi PSG, sahasında Reims'e 2-0 yenildi

Ligue 1'in 7. haftası, lider PSG'nin Reims'i evinde ağırladığı mücadeleyle sona erdi. Konuk ekip Reims, 29. dakikada Hassane Kamara ve 90+4. dakikada Boulaye Dia'nın kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Son olarak iç sahada 12 Mayıs 2018'de Rennes'e 2-0 yenilen PSG, ligde 22 maç sonra evinde kaybetti.

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PSG, aldığı mağlubiyete rağmen 15 puanla zirvedeki yerini korudu. Reims ise puanını 11'e çıkararak 8. sıraya yükseldi. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 1 Ekim Salı günü sahasında PSG'yi ağırlayacak.

Kaynak: AA
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