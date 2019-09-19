Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ceza yağdırdı!

19.09.2019 18:57

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı Elneny ile Gazişehir Gaziantepli Kayode'ye üçer maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK'nın, 14.09.2019 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK sporcusu OLARENWAJU AYOBAMI KAYODE'nin, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 14.09.2019 tarihinde oynanan GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 48.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

MOHAMED ELNENY

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu MOHAMED NASER ELSAYED ELNENY'nin, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

KAYSERİSPOR

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübünün, 14.09.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 16.09.2019 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, TRABZONSPOR A.Ş. idarecisi ERTUĞRUL DOĞAN'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,