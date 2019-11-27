Prens Bin Salman, Al Hilal'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanması sonrası kesenin ağzını açtı
Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı Al Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Bu başarı sonrası kulübün sahibi Prens Bin Salman, oyunculara ve teknik heyete adam başı 250 bin euro prim verdi.
Asya Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Suudi Arabistan Takımı Al Hilal, 24 Kasım günü oynanan finalde Japonya'nın Urawa Reds takımını 2-0 yenmişti. Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu'nun yönettiği Al Hilal, bu şampiyonluğun ardından Arabistan'da coşkuyla karşılandı.
LİVERPOOL 300 BİN EURO PRİM ALMIŞTI
Kulübün sahibi Prens Bin Salman ise oyuncularının her birine 250 bin euro prim dağıttı. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan Liverpool'da ise kişi başı düşen prim 300 bin euroydu.
LUCESCU ŞAŞKIN
Razvan Lucescu da bu konuyla ilgili, "Bu zaferin Suudi Arabistan'da ne anlama geldiğini hayal bile edemezsiniz. Bu derece mutluluk yaşayacağımızı ben de hiç düşünmezdim" dedi.
(Posta)
-
Aç mazLumlara 1 sent bile vermezsiniz, yatacak yeriniz yok sizinCevap Yaz Yayından Kaldır
-
adam bile şaşırmış en büyük kumar aracına dönmüş futbolun islam ülkesinde aynen Avrupa gibi kutlanıp seyredildiğineCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
BUGUN YEDIGINIZ HURMALAR YARIN ODUNUZU TIRMALAR. . . PETROL BITINCE BUNLAR ALLAHI KITABIDA UNUTUR BIRININ ETINI YEMEYE BASLAR YAMYAMLAR. . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
petrol bol bitince sizi görecemCevap Yaz 8 Yayından Kaldır