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Prens Bin Salman, Al Hilal'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanması sonrası kesenin ağzını açtı

Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu'nun çalıştırdığı Al Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Bu başarı sonrası kulübün sahibi Prens Bin Salman, oyunculara ve teknik heyete adam başı 250 bin euro prim verdi.

27.11.2019 19:58 | Son Güncelleme: 27.11.2019 19:58
Prens Bin Salman, Al Hilal'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanması sonrası kesenin ağzını açtı

Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Suudi Arabistan Takımı , 24 Kasım günü oynanan finalde Japonya'nın Urawa Reds takımını 2-0 yenmişti. 'nun oğlu Razvan Lucescu'nun yönettiği Al Hilal, bu şampiyonluğun ardından Arabistan'da coşkuyla karşılandı.

LİVERPOOL 300 BİN EURO PRİM ALMIŞTI

Kulübün sahibi Prens Bin Salman ise oyuncularının her birine 250 bin euro prim dağıttı. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan Liverpool'da ise kişi başı düşen prim 300 bin euroydu.

LUCESCU ŞAŞKIN

Razvan Lucescu da bu konuyla ilgili, "Bu zaferin Suudi Arabistan'da ne anlama geldiğini hayal bile edemezsiniz. Bu derece mutluluk yaşayacağımızı ben de hiç düşünmezdim" dedi.

(Posta)

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