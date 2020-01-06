Newcastle United, Hakan Çalhanoğlu'nun peşinde
Milan'ın Sampdoria ile 0-0 berabere kaldığı maçta İngiliz ekibi Newcastle United'ın scoutları milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nu izledi. İngiliz ekibinin önümüzdeki günlerde Milan'a teklifte bulunacağı iddia edildi.
Çağlar Söyüncü ve Cenk Tosun'un ardından A Milli Takımımızın bir yıldızı daha Premier Lig'e gidebilir... Newcastle United, Milan'ın Sampdoria ile oynadığı maçta Hakan Çalhanoğlu'nu takip etti.
MAÇ 0-0 SONA ERDİ
Golsüz biten maçta Hakan'ı izleyen Newcastle'ın Milli futbolcunun transferi için hevesli olduğu ve devre arası transfer döneminde Milan'ın kapısını resmen çalacağı belirtildi. Karşılaşmaya Hakan için bir temsilci gönderen İngiliz ekibinin Hakan Çalhanoğlu'nu uzun zamandır takip ettiği kaydedildi. Öte yandan Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de başladığı maçta Milan, Sampdoria ile 0-0 berabere kaldı.