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Newcastle United, Hakan Çalhanoğlu'nun peşinde

Milan'ın Sampdoria ile 0-0 berabere kaldığı maçta İngiliz ekibi Newcastle United'ın scoutları milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nu izledi. İngiliz ekibinin önümüzdeki günlerde Milan'a teklifte bulunacağı iddia edildi.

06.01.2020 19:53 | Son Güncelleme: 06.01.2020 20:16

Çağlar Söyüncü ve 'un ardından A Milli Takımımızın bir yıldızı daha Premier Lig'e gidebilir... Newcastle United, Milan'ın Sampdoria ile oynadığı maçta 'nu takip etti.

MAÇ 0-0 SONA ERDİ

Golsüz biten maçta Hakan'ı izleyen Newcastle'ın Milli futbolcunun transferi için hevesli olduğu ve devre arası transfer döneminde Milan'ın kapısını resmen çalacağı belirtildi. Karşılaşmaya Hakan için bir temsilci gönderen İngiliz ekibinin Hakan Çalhanoğlu'nu uzun zamandır takip ettiği kaydedildi. Öte yandan Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de başladığı maçta Milan, Sampdoria ile 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: Hürriyet


Haber Videosu

: Newcastle United, Hakan Çalhanoğlu'nun peşinde
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