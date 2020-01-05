: Premier Lig'den 3 takımın Cenk Tosun'la ilgilendiği iddia edildi

05.01.2020 10:37 | Son Güncelleme: 05.01.2020 10:40

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan milli golcü Cenk Tosun, Ocak ayında takımından ayrılabilir. İngiliz basını Cenk Tosun'un taliplerini yazdı.

Daily Mail'in haberine göre, Cenk Tosun'u Beşiktaş forması giydiği dönemde de kadrosuna katmak isteyen Crystal Palace, 28 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için harekete geçti.

3 TAKIM YARIŞTA

Ancak Cenk Tosun'un tek talibi Crystal Palace değil. Premier Lig'den Aston Villa ile Newcastle United da gol yollarındaki sorunu Cenk Tosun'la çözmek istiyor.

Chelsea'den Michy Batshuayi için nabız yoklayan ancak başarısız olan Crystal Palace ile Aston Villa, Cenk Tosun transferi için de birlikte yarışıyorlar.

2018'in Ocak ayında Beşiktaş'tan 22 milyon euro karşılığında Everton'a transfer olan Cenk Tosun bu sezon takımında forma şansı bulmakta zorlandı. Geçen sezon takımıyla 29 resmi maça çıkan ve 4 gol, 2 asistle oynayan tecrübeli futbolcu bu sezon şu ana kadar 8 resmi maçta forma giydi ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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