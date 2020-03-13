SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Premier Lig'de tüm maçlar, 3 Nisan'a kadar ertelendi - Spor
Spor

Premier Lig'de tüm maçlar, 3 Nisan'a kadar ertelendi

İngiltere'de, Premier Lig başta olmak üzere bütün profesyonel ligler, koronavirüs salgını nedeniyle 3 Nisan'a kadar askıya alındı.

13.03.2020 14:09 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:45
Premier Lig'de tüm maçlar, 3 Nisan'a kadar ertelendi

Dünyada gerçekleşen korona virüs salgını sonrası bir çok spor organizasyonunun ertelenmesinin yanı sıra bir yeni haber de İngiltere'den geldi.

3 NİSAN'A KADAR ERTELENDİ

İngiltere Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada Premier Lig, Championship ve FA Cup'ın 3 Nisan'a kadar ertelendiğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig CEO'su Richard Masters konu ile ilgili, "Arteta, Odoi ve korona virüsten etkilenen herkesin hızlı bir şekilde iyileşmesini diliyoruz. Bu eşi benzeri görülmemiş durumda hükümetle ortak çalışıyoruz. Oyuncu, personel ve taraftar sağlığı için güvence verebiliriz" ifadelerini kullandı.

Premier Lig'de tüm maçlar, 3 Nisan'a kadar ertelendi

Haberin Videosu:

İngiltere Premier Lig'de tüm maçlar, 3 Nisan'a kadar ertelendi

İlgili Haberler

Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!
Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!
14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?
14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?
Corona virüsü belirtileri neler? Corona virüsten korunma yolları nelerdir? Corona virüs tedavisi nedir? Koronavirüs alınacak önlemler nelerdir?
Corona virüsü belirtileri neler? Corona virüsten korunma yolları nelerdir? Corona virüs tedavisi nedir? Koronavirüs alınacak önlemler nelerdir?
Koronavirüs son durum - Koronavirüs hangi ülkelerde görüldü, kaç kişi öldü? Koronavirüs ölü sayısı ve koronavirüs haritası
Koronavirüs son durum - Koronavirüs hangi ülkelerde görüldü, kaç kişi öldü? Koronavirüs ölü sayısı ve koronavirüs haritası
Kronavirüs nedeniyle okullar tatil oldu mu? MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan koronavirüs açıklaması! Okullar tatil mi?
Kronavirüs nedeniyle okullar tatil oldu mu? MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan koronavirüs açıklaması! Okullar tatil mi?
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Koronavirüs hangi ilde? Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede görüldü?
Koronavirüs hangi ilde? Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede görüldü?
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Üniversiteler tatil olur mu? Koronavirüs nedeniyle hangi üniversiteler tatil?
Üniversiteler tatil olur mu? Koronavirüs nedeniyle hangi üniversiteler tatil?

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Pentagon'un fonladığı firma, virüsün aşısını bulduğunu ilan etti Spor
Pentagon'un fonladığı firma, virüsün aşısını bulduğunu ilan etti
Amerikalı gazete, bu fotoğraf için geri adım attı Spor
Amerikalı gazete, bu fotoğraf için geri adım attı
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu! Spor
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu!
Üretim yaptığı yere bakın! Zabıtayı karşısında gören esnaf, dükkanı bırakıp kaçtı Spor
Üretim yaptığı yere bakın! Zabıtayı karşısında gören esnaf, dükkanı bırakıp kaçtı
Çin, aşıyı bulduğunu duyurdu! İşte insanlar üzerinde deneneceği tarih Spor
Çin, aşıyı bulduğunu duyurdu! İşte insanlar üzerinde deneneceği tarih
Amerikan gazetesi, virüsün pençesindeki İran'a ait bu görüntüyü servis etti Spor
Amerikan gazetesi, virüsün pençesindeki İran'a ait bu görüntüyü servis etti
Koronavirüsten dolayı eşiyle boşalan mağazalara giden Quaresma, 300 bin TL'lik alışveriş yaptı
Koronavirüsten dolayı eşiyle boşalan mağazalara giden Quaresma, 300 bin TL'lik alışveriş yaptı
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alındı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alındı
Ankara'da su faturası borcu olanların 2 ay boyunca suları kesilmeyecek
Ankara'da su faturası borcu olanların 2 ay boyunca suları kesilmeyecek
Sevgilisini 3 yerinden bıçaklayan sanık: Önce o kendisini sonra ben de kendimi bıçakladım
Sevgilisini 3 yerinden bıçaklayan sanık: Önce o kendisini sonra ben de kendimi bıçakladım
'Yanımdaki kadına baktın' dedi silahını çıkarıp kurşun yağdırdı
"Yanımdaki kadına baktın" dedi silahını çıkarıp kurşun yağdırdı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1016'ya yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1016'ya yükseldi
Kanada Başbakanı Trudeau ve eşi, Kovid-19 şüphesiyle kendilerini karantinaya aldı
Kanada Başbakanı Trudeau ve eşi, Kovid-19 şüphesiyle kendilerini karantinaya aldı
Şampiyonluk oranları değişti! Trabzonspor favori
Şampiyonluk oranları değişti! Trabzonspor favori
Koronavirüs nedeniyle ibadete kapatılan Kabe'yi ebabil kuşları tavaf etti
Koronavirüs nedeniyle ibadete kapatılan Kabe'yi ebabil kuşları tavaf etti
İsrail ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi
İsrail ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi
Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk başladı
Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk başladı
Koronavirüsten korunmak için yoğurda arap sabunu kattı, zehirlendi: İçimi temizler diye düşündüm
Koronavirüsten korunmak için yoğurda arap sabunu kattı, zehirlendi: İçimi temizler diye düşündüm
Başakşehir'den Avrupa'da 8. galibiyet
Başakşehir'den Avrupa'da 8. galibiyet
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt: Tercihimiz seyircisiz oynanması
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt: Tercihimiz seyircisiz oynanması
Premier Lig'de ilk koronavirüs bulgusuna, Chelsea'nin yıldızı Callum Hudson-Odoi'de rastlandı
Premier Lig'de ilk koronavirüs bulgusuna, Chelsea'nin yıldızı Callum Hudson-Odoi'de rastlandı
Konyalı genç, 'Koronavirüs getiriyorsunuz' diyerek tartıştığı Afgan genci bıçakladı
Konyalı genç, "Koronavirüs getiriyorsunuz" diyerek tartıştığı Afgan genci bıçakladı
Belçika'da tüm futbol maçları 3 Nisan'a kadar ertelendi
Belçika'da tüm futbol maçları 3 Nisan'a kadar ertelendi
Alexander Sörloth'un Başakşehir maçında oynayabileceği açıklandı
Alexander Sörloth'un Başakşehir maçında oynayabileceği açıklandı
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Meral Akşener Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Mehmet Akif Ersoy
Magazin Uğur Akkuş Muhterem Nur Acun Ilıcalı Defne Samyeli
Spor Fatih Terim Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Wuhan Vatandaş Kopenhag Başakşehir
Şu an buradasınız: Premier Lig'de tüm maçlar, 3 Nisan'a kadar ertelendi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 15:17:26. #1.15#