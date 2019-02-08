İngiltere Premier Ligde Ayın Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer
İngiltere Premier Ligde Ocak ayının menajeri seçilen Ole Gunnar Solskjaer, Sir Alex Ferguson'ın ardından bunu başaran ilk Manchester United menajeri oldu.
Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, İngiltere Premier Lig'de ayın teknik direktörü seçildi.
Premier Lig'den yapılan açıklamada, Jose Mourinho'nun görevinden ayrılmasının ardından Manchester United'ın başına geçen ve çıktığı 8 lig maçında yenilgi yüzü görmeyen 45 yaşındaki Norveçli çalıştırıcının ayın teknik direktörü ödülüne layık görüldüğü kaydedildi.
FERGUSON'DAN SONRA İLK
Solskjaer, Manchester United'ın efsanevi teknik direktörü Alex Ferguson'un ayrılması sonrasında bu ödülü kazanan ilk teknik adam oldu.
Kaynak: AA
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