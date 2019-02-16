Poşet Formalı Küçük Messi'nin Annesi Konuştu: Her Gün Ölüm Korkusuyla Yaşıyoruz
Geçtiğimiz yıllarda sosyal medyada büyük ilgi gören "Poşet formalı Messi"nin annesi, oğlunun ününün hayatlarını mahvettiğini söyledi.
Poşet ile kendi imkanları ile yaptığı Messi forması ile üne kavuşan Afgan çocuğun annesi sessizliğini bozdu ve 2016'daki olaydan sonra hayatlarının nasıl değiştiğini anlattı.
"TALİBAN OĞLUMUN PEŞİNDE"
Oğlunun bu forma ile çekilen fotoğrafı ile yakaladığı ün sonrası hayatlarının radikal bir şekilde değiştirdiğini belirten Murtaza Ahmadi'nin annesi Taliban'ın hedefi oldukları için hayatlarının mahvolduğunun altını çizdi. NTV'de yer alan habere göre; Taliban'ın oğlunun peşinde olduğunu belirten anne her gün ölüm korkusu ile yaşadıklarını belirtti.
EVLERİNİ TERK ETMİŞLERDİ
Anne geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada ise tehditler nedeni ile evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını açıklamıştı.
BARCELONALI MESSİ İLE BULUŞMUŞTU
Poşetten yaptığı Messi formasıyla dünyanın gündemine oturan Murtaza Ahmedi, idolü ile 2016 yılında buluşmuştu. Messi küçük Murtaza'yla yakından ilgilenmiş, ona futbol topu ve imzalı forma hediye etmişti. "Poşet formalı Messi" fotoğrafı sosyal medyada geniş yankı bulmuş, ilk olarak resimdeki kişinin Irak'ta yaşayan Homid isimli bir çocuk olduğu iddia edilmişti.
Ancak gerçek daha sonra ortaya çıkmış, Afganistan'ın kırsal kesiminde yaşayan 7 yaşındaki Murtaza'nın gerçek "Poşet formalı Messi" olduğu belirlenmişti.
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Footbalcu olarak messiyi Ronaldo dan daha çok severim ama bu bir gerçeki messi çok cimri Ronaldo olsa yapardı .yani kısacası minik kardeşimiz yanlış ata oynamışCevap Yaz Yayından Kaldır
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islamcı zihniyet değilmi zengin islamcı iş adamları besliyor birde islam ülkelerin beslediği taliban bu işteCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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MİLYAYDER TRİLYONLUK MESSİ İSTERSE ORAYA PARASIYLA ÖZEL KUVVET TUTUP YOLLAYIP O CUCUGU ALIP İSPANYADA DÜZENLİ BİR HAYATA BAŞLATABİLİR. HATTA VE HATTA İSİMLERİNİ BİLE DEĞİŞTİREBİLİR. NE OLUR Kİ YAPSA ?Cevap Yaz 16 3 Yayından KaldırSERDAR: Ne mi olur. Gavur gibi yaşar çocuk muhtemelen. Hayatı kurtuldu zannederken belki ahiri berbat olur.3 3 Yayından Kaldır
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eski haberi getirip durmayın sıkıldıkCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır