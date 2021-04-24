Portolu futbolcu Moussa Marega'nın Fenerbahçe'yle transfer görüşmesi yaptığı iddiası

Portolu futbolcu Moussa Marega'nın Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri gerçekleştirdiğine dair haberler gündeme gelmişti. Marega, hiçbir kulüple görüşmediğini belirtti ve hakkında çıkan haberleri yalanladı.

Porto'nun Malili forveti Moussa Marega, hakkında çıkan transfer haberlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

''HİÇBİR KULÜPLE GÖRÜŞMEDİM''

Bir süredir Fenerbahçe'ye transfer olacağı ve sarı-lacivertlilerle görüştüğü konuşulan 30 yaşındaki futbolcu, paylaştığı mesajda hiçbir kulüple görüşmediğini ifade etti. Marega, "Menajerim, son günlerde kimseye röportaj vermedi. Türkiye'deki herhangi bir kulüple beni ilişkilendirmeyi kesmelisiniz, hiçbiriyle bir görüşmem yok ve iddialar doğru değil" diye konuştu.