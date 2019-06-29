Porto'dan Galatasaray'a Aboubakar yanıtı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Porto'dan Vincent Aboubakar'ın transferi için tüm kozlarını oynamaya başladı. Transfer için Diagne'nin satışını bekleyen ve 15 milyon euroluk bir gelir yaratmak isteyen Galatasaray, Porto ile yaptığı görüşmelerde iki farklı opsiyonu masanın üstüne koydu.

50 milyon euro serbest kalma maddesi olan Aboubakar için 15 milyon euro bonservis bedeli talep eden Porto'ya öncelikli olarak satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunan Galatasaray'ın bu teklifi reddedildi.

9 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Sporx'te yer alan habere göre; Kiralama teklifinin reddedilmesinin ardından tıpkı Luyindama transferinde olduğu gibi zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama teklifini masanın üzerine koyan sarı-kırmızılı yönetim, 3 milyon euro + 6 milyon euroluk bir öneri getirdi.

Aboubakar'ın transferi için 15 milyon euroluk bonservis bedeli belirleyen Porto bu teklifi de geri çevirdi. Porto'nun sert tavrı sonrasında Galatasaray'ın Diagne'den gelecek olası 15 milyan euro ile Aboubakar için bir hamle daha yapması bekleniyor.

PORTO, FFP YÜZÜNDEN KİRALAMA TEKLİFLERİNİ REDDEDİYOR

UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşmasından dolayı oyuncu satışı yapmak zorunda olan Porto bu sebeple kiralama tekliflerini geri çeviriyor ve kadrosunda paraya çevirebileceği oyuncuları elden çıkartmanın planlarını yapıyor. Bu sezon Militao (50 milyon euro) ve Felipe (22 milyon euro) satan Porto'nun bir sonraki satış opsiyonu ise forvet oyuncusu Marega olacak.