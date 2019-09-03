Porto, Aboubakar için kiralama bedeli isteyince transfer rafa kalktı!

03.09.2019 10:32

Uzun süredir Beşiktaş'ın takibinde olan eski golcüsü Vincent Aboubakar'ın transferi, kulüpler arasındaki anlaşmazlıktan dolayı gerçekleşmedi.

Porto, Aboubakar için siyah-beyazlılardan kiralama bedeli istedi. Ancak Kartal, "Ya bedava verin ya da almayız" diyerek rest çekti. Bu nedenle transfer tamamlanamadı. Aboubakar'ın sağlık kontrollerinden geçemediği için transfer edilmediği iddia edilmişti.

(Skorer)