Portekizliler yazdı! Galatasaray, Joao Mario ile anlaştı

13.08.2019 15:34

Galatasaray, İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'ya transfer olan Fernando Reges'in yerini doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar orta saha transferinde Jean Michael Seri'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, 6 numara transferi için de yoğun mesai harcıyor.

"TÜRKİYE'YE TRANSFER OLMA İHTİMALİ VAR"

Portekizli Gazeteci Claudio Garcia'nın iddiasına göre Galatasaray, Inter'in 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Joao Mario ile anlaşmaya vardı. Garcia, "Inter'den Joao Mario, Galatasaray ile anlaştı. Portekizli orta sahanın Türkiye'ye transfer olma ihtimali var." ifadelerini kullandı.

GEÇEN SEZON 1 GOL 3 ASİSTLE OYNADI

Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 22 maça çıkan Joao Mario, 1 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.

(Akşam)