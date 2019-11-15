Portekiz Milli Takımı, gol anonsunu asker selamıyla verdi! UEFA şimdi ne yapacak?

15.11.2019 11:57 | Son Güncelleme: 15.11.2019 12:12

Portekiz, EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda sahasında Litvanya'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, Cristiano Ronaldo'nun biri penaltıdan üç gol kaydettiği maçı 6-0 kazandı ve grubundaki ikinciliğini korudu. Portekiz'in diğer gollerini Pizzi, Gonçalo Paciencia ve Bernardo Silva attı.

PİZZİ, ASKER SELAMI VERDİ

Portekiz Milli Takımı resmi sosyal medya hesabının Pizzi'nin golü sonrası paylaştığı görsel dikkat çekti. Gol duyurusunda 30 yaşındaki futbolcunun asker selamı verdiği fotoğraf kullanıldı. UEFA'nın bu konudaki tavrı ise merak konusu oldu.

A MİLLİ TAKIMIMIZIN SEVİNCİ UEFA'NIN ZORUNA GİTMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere UEFA, milli futbolcularımızın EURO 2020 Elemeler'inde oynanan Arnavutluk ve Fransa maçlarında asker selamıyla yaptığı gol sevinçleri nedeniyle A Milli Takım'a soruşturma açmıştı. UEFA ayrıca, Başakşehir'in Wolfsberger'i 1-0 yendiği Avrupa Ligi karşılaşmasında asker selamı veren İrfan Can Kahveci, Robinho, Visca ve Azubuike için de soruşturma başlatmıştı.

(Yeni Şafak)