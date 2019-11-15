Portekiz Milli Takımı, gol anonsunu asker selamıyla verdi! UEFA şimdi ne yapacak?
Portekiz Milli Takımı'nın Litvanya'yı 6-0 yendiği maçta Portekiz resmi Twitter hesabı, Pizzi'nin golünün anonsunu asker selamı verdiği fotoğrafla yaptı. Asker selamı verdiği için Türkiye'ye soruşturma açan UEFA'nın, Portekiz'e soruşturma açıp açmayacağı merak konusu oldu.
Portekiz, EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda sahasında Litvanya'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, Cristiano Ronaldo'nun biri penaltıdan üç gol kaydettiği maçı 6-0 kazandı ve grubundaki ikinciliğini korudu. Portekiz'in diğer gollerini Pizzi, Gonçalo Paciencia ve Bernardo Silva attı.
PİZZİ, ASKER SELAMI VERDİ
Portekiz Milli Takımı resmi sosyal medya hesabının Pizzi'nin golü sonrası paylaştığı görsel dikkat çekti. Gol duyurusunda 30 yaşındaki futbolcunun asker selamı verdiği fotoğraf kullanıldı. UEFA'nın bu konudaki tavrı ise merak konusu oldu.
A MİLLİ TAKIMIMIZIN SEVİNCİ UEFA'NIN ZORUNA GİTMİŞTİ
Hatırlanacağı üzere UEFA, milli futbolcularımızın EURO 2020 Elemeler'inde oynanan Arnavutluk ve Fransa maçlarında asker selamıyla yaptığı gol sevinçleri nedeniyle A Milli Takım'a soruşturma açmıştı. UEFA ayrıca, Başakşehir'in Wolfsberger'i 1-0 yendiği Avrupa Ligi karşılaşmasında asker selamı veren İrfan Can Kahveci, Robinho, Visca ve Azubuike için de soruşturma başlatmıştı.
(Yeni Şafak)
Haber Videosu: Portekiz Milli Takımı, gol anonsunu asker selamıyla verdi! UEFA şimdi ne yapacak?