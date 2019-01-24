Portekiz Lig Kupasında Finalin Adı: Porto-Sporting Lizbon
Portekiz Lig Kupası finalinde, Porto ile Sporting Lizbon karşı karşıya gelecek.
Portekiz Lig Kupası'nın yarı finalinde Braga'yı penaltı atışları sonunda 5-4 yenen Sporting Lizbon, Porto'dan sonra finale yükseldi.
Braga'daki Belediye Stadı'nda oynanan maçın 90 dakikalık normal süresi 1-1 sona erdi. Turnuvanın kuralları gereği uzatma dakikaları oynanmadan geçilen penaltı atışlarında Braga'ya karşı 4-3'lük üstünlük elde eden Sporting Lizbon rakibini eledi.
Kupanın 22 Ocak'ta oynanan ilk yarı final karşılaşmasında Porto, Benfica'yı 3-1 yenmişti. Sporting Lizbon ile Porto arasındaki final maçı 26 Ocak'ta Braga Belediye Stadı'nda oynanacak.
EN FAZLA BENFICA KAZANDI
Portekiz futbolunda ticari gelirleri artırmak amacıyla 2007-2008 sezonunda "Portekiz Lig Kupası" adıyla başlatılan turnuvayı bu zamana kadar en çok kazanan kulüp 7 kez ile Benfica oldu.
Sporting Lizbon, bu turnuvada iki kez final oynayıp geçen yıl kupayı kazandı. Porto ise şimdiye kadar oynadığı iki finalde de yenildi.
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İlk yarı sıfır biter 2.20 orandan on bin tl atarımCevap Yaz Yayından Kaldır
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benfica final de nasıl alacak. haa haaCevap Yaz Yayından KaldırDLC: aah aah dedirterek alcaktırYayından Kaldır
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fazla söze gerek yok liga nos favorilerimden benficanın alacagını dusundugum fınaldırCevap Yaz Yayından Kaldır
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Braga belediye stadı nedir ya :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır