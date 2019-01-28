Portekiz Basını, Fenerbahçe'nin Benficalı Nicolas Castillo'yu İstediğini Yazdı

Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Portekiz gazetesi A Bola, sarı lacivertlilerin golcü transferindeki hedefinin Nicolas Castillo olduğunu öne sürdü. Benfica'da bu sezon istediği kadar süre alamayan 25 yaşındaki futbolcu, 11 maçta gol sevinci yaşayamadı.

SLİMANİ İNGİLTERE'YE DÖNECEK İDDİASI

Copa Amerika'da Şili milli takımında görev almak isteyen Castillo, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma transfer olmak istiyor. Fenerbahçe'nin sezon başında kiraladığı Slimani'nin ise İngiltere'ye döneceği ifade edildi. İngiliz basını da geçtiğimiz günlerde Slimani'nin Premier Lig ekibi Cardiff City'e transfer olacağını iddia etmişti.

(TRT Spor)