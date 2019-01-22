Portekiz Basını: Beşiktaşlı Quaresma, Porto'ya Dönmek İstiyor

Beşiktaş'tan ayrılacağı iddiaları son günlerde çok fazla gündeme gelen Ricardo Quaresma'nın, bu düşüncesini yönetimle paylaştığı bildirildi. Portekiz Abola gazetesi, yıldız oyuncunun artık Beşiktaş'ta mutlu olmadığını yönetime ilettiğini vurguladı. Buna göre Ricardo, Porto'ya geri dönüp, futbolu bırakana kadar burada oynayacak.

"TAKIMDA MUTSUZ"

35 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Antalya kampı öncesi kadro dışı kalıp, sonra affedilmesi nedeniyle mutsuz olduğu belirtildi. Quaresma alacakları nedeniyle yönetimi Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet etmişti. Portekizli oyuncunun Beşiktaş'la 2020 Haziran ayına kadar mukavelesi bulunuyor.

(Akşam)