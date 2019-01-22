Portekiz Basını: Beşiktaşlı Quaresma, Porto'ya Dönmek İstiyor
Portekiz basını, Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'tan ayrılma kararı aldığını ve Porto'ya dönmek istediğini yazdı.
Beşiktaş'tan ayrılacağı iddiaları son günlerde çok fazla gündeme gelen Ricardo Quaresma'nın, bu düşüncesini yönetimle paylaştığı bildirildi. Portekiz Abola gazetesi, yıldız oyuncunun artık Beşiktaş'ta mutlu olmadığını yönetime ilettiğini vurguladı. Buna göre Ricardo, Porto'ya geri dönüp, futbolu bırakana kadar burada oynayacak.
"TAKIMDA MUTSUZ"
35 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Antalya kampı öncesi kadro dışı kalıp, sonra affedilmesi nedeniyle mutsuz olduğu belirtildi. Quaresma alacakları nedeniyle yönetimi Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet etmişti. Portekizli oyuncunun Beşiktaş'la 2020 Haziran ayına kadar mukavelesi bulunuyor.
(Akşam)
YORUMLAR (6)
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zaten nereye gidicek başkaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Q7NİN HABERİ VARMI HEMDE HABERLER YALANLANDI Q7 BJKDE BIRAKACAK FUTBOLUCevap Yaz Yayından Kaldır
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q7 bjk yıldızı q7 yi bjk koparanlara yazıklar olsunCevap Yaz Yayından Kaldır
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q7 bjk kalmalıCevap Yaz Yayından Kaldır
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Aman GS ye gelmesinde nereye giderse gitsin. . .Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır