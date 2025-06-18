Ünlü iş insanı Leyla Alaton, AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı

Ak Parti'nin bugünkü grup toplantısında salonda dikkat çeken bir isim de yer aldı. İş insanı ve Alarko Holding'in sahiplerinden Leyla Alaton, AK Parti sıralarında görüntülendi.

Alaton'un yanında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktoru ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü vardı.

"PAHALI ÇANTA TAKMAK UTANÇ VERİCİ"

Leyla Alaton geçtiğimiz günlerde çanta ve business bilet açıklamalarıyla gündeme gelmişti. "Pahalı çanta taktığında fiyat etiketi ile yürüyormuş gibi oluyorsun" diyen Alaton, "Ben bunu çok ayıplıyorum. Utanç verici bir şey bence. Annemden hep şu görgüyü aldım; mesela bir mücevher bile senden çok parlıyorsa, bir kişi sizin yüzünüzden evvel kolyenize bakıyorsa, onu takmamanız gerekir. Hiçbir zaman giydiğim, taşıdığım, taktığım bir şeye güç atfetmedim" şeklinde konuşmuştu.

"ÖZEL KOLTUK ANLAMSIZ"

"Almaya mecbur değil isen pahalı eşyalar büyük bir savurganlık gibi" diyen ünlü iş kadını, "Mesela az sonra Denizli'ye gideceğim bir iş seyahati için, elbette ekonomi sınıfında uçacağım, özel koltuğa ne gerek var, bana bunlar anlamsız geliyor" ifadelerini kullanmıştı.

LEYLA ALATON KİMDİR?

1961 yılında İstanbul'da doğan Leyla Alaton, Türkiye'nin önde gelen iş kadınlarından biridir. Eğitimini ABD'nin New Jersey eyaletindeki Fairleigh Dickinson Üniversitesi'nde İş İdaresi ve Yöneticilik üzerine tamamlamıştır. Ardından New York Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler alanında yüksek lisans yapmıştır.

MESLEK HAYATI

1986 yılında Türkiye'ye dönen Alaton, Alarko Holding'in kurucularından Dr. Üzeyir Garih'in asistanlığı ile iş hayatına adım atmıştır. Daha sonra Alkent - Etiler Uyduşehir ve Alsit Villakent projelerinde tanıtım ve pazarlama görevlerini üstlenmiştir. 1992 yılında Milli Prodüktivite Merkezi tarafından "Yılın İş Kadını" seçilen Leyla Alaton, bir yıl sonra Davos Dünya Ekonomik Forumu tarafından "Geleceğin Liderleri" arasına alınmıştır.

LEYLA ALATON HANGİ ŞİRKETİN SAHİBİ?

1993 yılında kendi şirketi olan Megatrend Halkla İlişkiler Danışmanlık Şirketi'ni kurmuştur. Bu şirket aracılığıyla Aérospatiale ve Alcatel gibi uluslararası firmalara danışmanlık hizmeti sunmuştur. Leyla Alaton halen Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da aktif roller üstlenmektedir. Fransız Legion d'Honneur nişanı sahibi olan Leyla Alaton, İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Kadın hakları, girişimcilik ve liderlik konularında da aktif söylemleri ve projeleri ile tanınmaktadır.