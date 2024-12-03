Üye Girişi
Haberler
Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı

Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı

 Bahçeli'den kalesine bayrak asılan Halep'le ilgili çok konuşulacak çıkış

Bu fotoğrafa yorumu çok konuşulur

 Halep ve Tel Rıfat'ta rejime karşı savaşan örgütler hangileri? İşte isim isim tam liste

Kim bu 5 gün içinde haritayı değiştirenler? İşte isim isim tam liste
17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti

Sınıftaki tüm erkekler, kız öğrenciyi tuvalete götürüp istismar etti

Kısır Döngü

Kısır Döngü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yazar Suat Şahin, bugünkü yazısında, Türkiye'deki siyaset arenası giderek polemik ve oy hesaplarına dayalı bir yapıya dönüşmüş, vatandaşın sorunlarının çözümüne yönelik somut adımları ele aldı. Bu durum, siyaset kurumuna olan güveni zayıflatmakta ve devletin sosyal, ekonomik ve güvenlik alanlarındaki sorunlarını derinleştirmektedir. Siyasetin toplumun sorunlarını çözme sanatı olması gerekirken, Türkiye'de polemiklerle örülü bir kısır döngüye dönüşmüştür.

İşte Yazar Suat Şahin'in bugünkü yazısı:

Türkiye'de Siyasal Tartışmaların Kısır Döngüsü ve Gerçek Çözüm Arayışları

Türkiye'de siyaset arenası, giderek polemik ve oy hesaplarına dayalı bir yapıya dönüşmüş, vatandaşın sorunlarının çözümüne yönelik somut adımlardan uzaklaşmıştır. Bu durum, hem vatandaşlar nezdinde siyaset kurumuna olan güveni zayıflatmakta hem de devletin sosyal, ekonomik ve güvenlik alanlarındaki sorunlarını derinleştirmektedir. Bu yazıda, mevcut siyasal atmosferin eleştirisi ve çözüm odaklı siyasetin gerekliliği üzerine bilimsel bir değerlendirme yapılacaktır.

1. Siyasal Çıkmaz: Oy Hesaplarının Ötesine Geçemeyen Politikalar

Türkiye'de siyasal partilerin çoğu, kamuoyuna yönelik mesajlarını oy artırma stratejileri üzerine kurmakta ve toplumun gerçek sorunlarına dokunan politikaları arka plana atmaktadır.

Hangi partinin oyunu ne kadar artırdığı veya kaybettiği üzerine yapılan tartışmalar, siyasi aktörlerin asli görevlerini gölgede bırakmıştır. Bu durum, vatandaşların devletten beklentilerini karşılamadığı gibi, kutuplaşmayı da körüklemektedir.

Siyaset, toplumun sorunlarını çözme sanatı olması gerekirken, Türkiye'de polemiklerle örülü bir kısır döngüye dönüşmüştür. Vatandaşın ekonomik, sosyal ve güvenlik taleplerine yanıt vermek yerine siyasi aktörler, birbirlerine yönelik suçlamalarla kamuoyunun dikkatini dağıtmaktadır.

2. Terör Sorununun Çözümü: Fedakarlık Gerektiren Bir Ulusal Görev

Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olan terör, ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasını doğrudan etkileyen kritik bir meseledir. Ancak bu sorun karşısında siyaset kurumu çoğunlukla sessiz kalmakta veya çözüm önerilerinde ortak bir irade ortaya koyamamaktadır.

Bu noktada, milliyetçi lider Devlet Bahçeli'nin, "terörün çözümü için siyasetini ve kendisini feda etmeye hazır olduğunu" belirten söylemleri dikkate değer bir yaklaşımı temsil etmektedir. Ancak böylesi fedakar bir duruş karşısında, diğer siyasi aktörlerin suskun kalması ve ortak bir çözüm iradesi sergilememesi, terörle mücadelenin önündeki en büyük engellerden biridir.

Bu konuda yapılması gereken, siyasal çıkar hesaplarını bir kenara bırakarak, terörün sona erdirilmesi için ulusal düzeyde bir uzlaşı sağlanmasıdır. Her siyasi parti, elini taşın altına koymalı ve bu konuda somut projelerle vatandaşın karşısına çıkmalıdır.

3. Ekonomik Sorunlar ve Fahiş Fiyat Artışları

Türkiye'nin ekonomik sorunları, özellikle fahiş fiyat artışları ve hayat pahalılığı, vatandaşların günlük yaşamını derinden etkilemektedir. Ancak bu konuda da siyasi aktörler arasında yapıcı bir tartışma ve çözüm arayışı görülmemektedir.

Ekonomi yönetimi, yalnızca güncel krizlere kısa vadeli çözümler sunan politikalarla ilerlememeli; üretim, istihdam ve gelir dağılımı gibi temel konulara odaklanarak uzun vadeli bir perspektif geliştirilmelidir.

Ekonomide yaşanan bu krizlerin çözümü için atılacak adımlar arasında, gençlerin üretime katılımını artıracak teşviklerin sunulması ve yerli üretimin güçlendirilmesi bulunmaktadır. Ancak tüketim alışkanlıklarını benimseyen ve üretimden uzaklaşan bir gençlik yapısı, bu hedeflere ulaşmayı zorlaştırmaktadır. Eğitim politikalarının yeniden yapılandırılması ve gençlere üretim kültürünün aşılanması, ekonomik kalkınmanın anahtarıdır.

4. Toplumun Kutuplaşması ve Medyanın Rolü

Siyasetin toplumu kutuplaştırıcı söylemleri, basın ve medyada da kendisini göstermektedir. Türkiye'de medya kuruluşları ve yorumcular, siyasi kamplara bölünmüş durumda, bu da objektif habercilik anlayışını ve toplumu birleştirme rolünü zayıflatmaktadır.

Muhalefetin yapıcı bir tutum sergilemek yerine eleştiri odaklı yaklaşımı, iktidarın güvenilir bir alternatif olarak görülmesini engellemektedir. Bu durum, vatandaşın hem muhalefete hem de genel anlamda siyaset kurumuna güvenini sarsmaktadır.

5. Türkiye'nin Hak Ettiği Konuma Ulaşması

Tüm bu sorunlara rağmen, Türkiye'nin dünyada hak ettiği sosyal ve ekonomik seviyeye ulaşma potansiyeli büyüktür. Ancak bu hedefe ulaşmak, yalnızca bireysel veya partisel çıkarlarla değil, ulusal çıkarları önceliklendiren bir siyaset anlayışıyla mümkündür.

Bu anlayış, terörün sona erdirilmesi, ekonomik kalkınmanın sağlanması ve toplumun birleştirilmesi gibi temel hedeflere yönelik somut adımlar atmayı gerektirir.

Çözüm Odaklı Bir Siyaset Mümkün Mü?

Türkiye'deki mevcut siyasal atmosfer, toplumun ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak bir görünüm sergilemektedir. Ancak bu durum değiştirilebilir.

Siyaset kurumunun, polemiklerden uzaklaşıp, çözüm odaklı bir anlayışı benimsemesi, vatandaşın güvenini yeniden kazanmanın ve Türkiye'yi hak ettiği konuma ulaştırmanın temel anahtarıdır. Bu süreç, yalnızca siyasi aktörlerin değil, aynı zamanda vatandaşların da daha bilinçli bir duruş sergilemesiyle mümkün olacaktır.

Türkiye'nin, sosyal ve ekonomik olarak en üst düzeye ulaşması için tüm siyasi aktörlerin ortak bir sorumluluk üstlenmesi gerekmektedir. Bu sorumluluğun hayata geçirilmesi, siyaset kurumunun gerçek bir dönüşüm yaşamasını sağlayacaktır.

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Haberler.com - Politika
img

Beşiktaş'ın Hatayspor'a da puan kaybettiğini görünce çıldırdı
img

Günler sonra konuşan Esad'ın suçladığı tek bir ülke var
img

Eskiden yüzüne bakılmıyordu, şimdi gözde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Dünya Engelliler Günü mesajları! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri... Dünya Engelliler Günü mesajları! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sözleri... GELİNİM MUTFAKTA 3 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 3 Aralık Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI! Kasım ayı enflasyonu ne oldu? Enflasyon rakamları düştü mü? 3 Aralık'ta Tarihte Bugün 3 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 3 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Bu Akşam TV Yayın Akışı 3 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.