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Milas Belediye Başkan Aday Adayı Dr. Mehmet Günlük, Personel ve Esnaf Ziyaretleri Yaptı

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Milas Belediye Başkan aday adayı Dr. Mehmet Günlük, Milas Belediyesi personeli ile bir araya gelerek çalışma koşulları ve projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Daha sonra Milas'ın çeşitli mahallelerinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret eden Günlük, esnafların işletmeleri ve yerel ekonomiye dair görüşlerini dinledi.

Milas Belediye Başkan aday adayı Dr. Mehmet Günlük, Msaha çalışamaları kapsamında Milas Belediyesi personeli ile bir araya geldi, ilçede faaliyet gösteren yerel esnafa ziyaret etti.

Muğla Üniversitesi'ndeki öğretim görevliğinden istifa edip CHP'den Milas Belediye Başkanlığı için adaylık müracatını yaptıktan sonra saha çaışmalarına başlayan Doç. Dr. Mehmet Günlük, hafta sonu programı çerçevesnde Milas Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde çalışan personelle buluştu. Bu görüşmelerde, belediye çalışanlarının çalışma koşulları ve belediyenin mevcut projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Daha sonra Milas'ın çeşitli mahallelerinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret eden Doç. Dr. Günlük, esnafların işletmeleri, ekonomik durumları ve yerel ekonomiye dair görüşlerini dinledi. Esnafların karşılaştıkları zorluklar ve beklentileri hakkında da bilgi toplayan Günlük, çalışan üreten ve halka hizmet veren herkesin mutlu olduğu daha yaşanabilir bir Milas hayali olduğunu belirterek destek istedi.

Dr. Günlük, gerçekleştirdiği her ziyarette vatandaşın talep ve şikayetlerini topladığını belirten Doç. Dr. Mehmet Günlük, "Vatandaşımızın olumlu ya da olumsuz her türlü görüş ve önerisini sadece notlara değil aynı zamanda kafamıza da yazıyoruz. Topladığımız bu bilgileri değerlendirip yerel yönetim politikalarımızı şekillendirmede kullanmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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