Mansur Yavaş, Yenimahalle Pazar Esnafını Ziyaret Etti

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle ilçesinde pazar esnafını ziyaret etti.

Mansur Yavaş, Yenimahalle ilçesi Şentepe semtinde kurulan pazar yerini ziyaret etti. Yavaş'a Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da eşlik etti. Pazar esnafını selamlayan Yavaş'a, vatandaşlar ilgi gösterdi.Yavaş, pazarda hem esnaf hem de alışveriş yapanlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi.