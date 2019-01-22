Safranbolu'da Örnek Proje! En Az 5 Plastik Şişe Getirene Ücretsiz Bez Çanta Dağıttılar

Safranbolu Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından başlatılan "En az 5 plastik şişe getir, bez çantanı götür" kampanyasıyla vatandaşlarda çevre koruma bilinci oluşturuluyor. Kampanya kapsamında Misak-ı Milli Meydanı'nda yapılan etkinlikte, vatandaşların getirdiği plastik şişeler konteynerlere konuldu, plastik şişe getirenlere bez çanta dağıtıldı. Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünkü etkinlikte 500 bez çanta dağıtıldığını ve 11 bin 500 plastik şişe toplandığını anlattı.

AMACIMIZ BİLİNÇ UYANDIRMAK

İnsanların çok sayıda plastik şişe getirmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Ürkmezer, "Amacımız sadece bez çanta dağıtmak değil, vatandaşlarımızda bilinç uyandırmak. Bir amcamız bütün mahalleleri dolaşıp sadece çanta almak için değil, çevreye olan hassasiyetini göstermek için yüklü miktarda plastik şişe toplamış. Geri dönüşüm firmasına bunları ileteceğiz." diye konuştu.

DAĞITIMLAR DEVAM EDECEK

Safranbolu pilot bölge olduğundan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ilk ekibin geldiğini aktaran Ürkmezer, "Safranbolu'nun her noktasını geziyorlar. Raporunu oluşturuyorlar, atık getirme merkezi, mobil atık getirme merkezi ve ayrıştırma merkezleriyle ilgili planlamamızı yapıyoruz. Safranbolu her zamanki öncülüğüne hem bez çantada hem de sıfır atıkta bundan sonra da devam edecek. Önümüzdeki hafta başka yerde bu dağıtımı tekrarlayacağız." ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİZ"

Esnaf Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, büyük firma ve marketlerden destek beklediklerini söyleyen Ürkmezer, "Vatandaşın çevre bilincini, çevreye olan katkısını, korumacılık yaklaşımını geliştirmesi anlamında bundan sonra da çalışmalara devam edeceğiz. Amaç sadece çanta dağıtmak değil, vatandaşın çevre bilincini sağlamak." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA