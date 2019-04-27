Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes Maçı Ertelendi
Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes arasında bu hafta oynanması gereken lig maçı Efes'in Euroleague play-off karşılaşmaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Pınar Karşıyaka ile Anadolu Efes ile arasındaki karşılaşma, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ertelendi.
Karşılaşma, Efes'in THY Euroleague'de Barcelona Lassa ile oynadığı play-off maçları nedeni ile ileri bir tarihte oynanacak. Maçın tarihinin ise TBF tarafından daha sonra açıklanacağı belirtildi.
Kaynak: İHA
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