Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes Maçı Ertelendi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Pınar Karşıyaka ile Anadolu Efes ile arasındaki karşılaşma, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ertelendi.

Karşılaşma, Efes'in THY Euroleague'de Barcelona Lassa ile oynadığı play-off maçları nedeni ile ileri bir tarihte oynanacak. Maçın tarihinin ise TBF tarafından daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Kaynak: İHA